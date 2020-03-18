مجمع طبي خاص بالباحة يضع كافة إمكاناته تحت تصرف الصحة لمكافحة كورونا

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أعلن مجمع سما الطبي العام بمحافظة المندق، عن وضع كافة الإمكانيات والتجهيزات الطبية وسيارة الإسعاف في المجمع تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها تجاه مكافحة الفيروس؛ كمساهمة تجاه وطننا الغالي.

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وقال مالك المجمع شرف بن عبدالله الزهراني لـ”متابعات الخليج 365” : “قدمت ما أستطيع وبإمكاناتي المتواضعة خدمة لحكومتنا الرشيدة، وهذا أقل ما نقدمه لمملكتنا الحبيبة، وأسأل الله أن يرفع عنا البلاء وعن كافة المسلمين”.

يأتي ذلك إيمانًا بما تقدمه حكومتنا الرشيدة في مواجهة فيروس كورونا الوبائي، والاستنفار التام لجميع القطاعات الحكومية؛ للحد من انتشاره والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلد المعطاء، ولضرورة الدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص بالمساهمة بدعم هذه الجهود توعويًّا وعلاجيًّا.

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