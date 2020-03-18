ضبط منشأة تخزن مليوني كمامة وقفاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة خزنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها للهيئة، إضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية.
وبناء عليه جرت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتها للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها. وحذرت وزارة التجارة المستوردين المخالفين كافة، والذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.
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