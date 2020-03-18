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ضبط منشأة تخزن مليوني كمامة وقفاز

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ضبط منشأة تخزن مليوني كمامة وقفاز
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة خزنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها للهيئة، إضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية.

وبناء عليه جرت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتها للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها. وحذرت وزارة التجارة المستوردين المخالفين كافة، والذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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