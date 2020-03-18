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إجراءات احترازية في مطار رفحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - رفحاء اتخذ مطار محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جميع التدابير والإجراءات الوقائية والتوعوية الصحية من فيروس كورونا المستجد، من خلال عمليات التعقيم والتطهير لعربات النقل ولمرافق المطار كافة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية. كما يقدم للمسافرين المنتجات التوعوية من البروشورات والمطويات الإرشادية التوعوية داخل المطار، والتي توضح الطرق الاحترازية والوقائية من الفيروس، وتوفير المعقمات وتوزيع الكمامات والقفازات بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة والتأكيد على وسائل الحماية الشخصي ضمن إجراءات السلامة، والإجابة على كل الاستفسارات الطبية الاحترازية.



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