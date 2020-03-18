الصحة: كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء ومتفائلون بتجاوز هذه المرحلة قريبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن «فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء وينتقل فقط عن طريق الرذاذ، وجميع الأجهزة الصحية تعمل على مدار الساعة لمنع انتشاره، ورصدنا تفاعلا إيجابيا من المجتمع حول الالتزام بالبقاء بالمنازل»، مؤكدا «إننا متفائلون بأننا سنتجاوز هذه المرحلة قريبا».
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا 171، منها 104 حالات لمواطنين سعوديين و38 حالة هي لمخالطين لمصابين سابقين، مشيدا بدور هيئة كبار العلماء في منع تفشي كورونا بالمجتمع، وبدور وزارة التجارة في توفير كل احتياجات المستهلكين.
ماذا قال متحدث الصحة؟
- لا يوجد تفش لفيروس كورونا في المنشآت الصحية
- فترة الحجر الصحي 14 يوما تمت دراستها بعناية
- 6 أطفال بين المصابين بكورونا
- يجب ألا نتبع الشائعات أيا كان مصدرها
- نكرر الدعوة للبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات
- الذكور 105
- الإناث 66
- المتعافون6
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