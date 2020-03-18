10 مرات لتنظيف وتعقيم أرضيات وسجاد المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
ضاعفت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي أعمال التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وساحاته ومرافق الوضوء قبل وبعد الصلوات بواقع 10 مرات يوميا، وذلك مواكبة لتزايد أعداد المصلين بالمسجد النبوي بعد قرار تعليق أداء صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد ضمن التدابير الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.
وتعمل مختلف الإدارات بوكالة شؤون المسجد النبوي على تعزيز أعمال التوعية والبرامج الصحية داخل المسجد النبوي وفي الساحات، وتحديثها تبعا للمستجدات، وحث المصلين والزائرين على التعاون واتباع الإرشادات الصحية، وتجنب الصلاة في الممرات وعند مداخل الأبواب ونحوها من الأماكن المزدحمة حفاظا على سلامتهم وقاصدي المسجد النبوي كافة.
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