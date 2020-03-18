شكرا لقرائتكم خبر

تقلبات جوية حتى نهاية الأسبوع على جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط زخات من البرد يتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها حتى نهاية الأسبوع.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء وخاصة عند تدني مدى الرؤية.

Advertisements

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وهطلت أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظتي الدرب وضمد ومراكز الشقيق والشقيري ووادي جازان والحكامية ومدينة الظبية، وعددا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية، وذلك بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجواء المنطقة.