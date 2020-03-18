اخبار السعوديه

إمارة جازان تحذر من رسائل مشبوهة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

إمارة جازان تحذر من رسائل مشبوهة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

حذرت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأمن السيبراني، منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة جازان تحذر من رسائل مشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا