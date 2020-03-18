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إمارة جازان تحذر من رسائل مشبوهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

حذرت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأمن السيبراني، منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.