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تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

بدأت فرق النظافة بأمانة منطقة عسير أمس أعمال نزح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة صباح أمس على أبها وعدد من محافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام الإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران أن فرق النظافة ومعداتها باشرت العمل منذ هطول الأمطار، حيث قامت بفتح المناهيل في الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء، إضافة إلى رفع مخلفات الأمطار، مشيرا إلى تجهيز أكثر من 700 عامل وأكثر من 20 معدة تحسبا لأي طارئ. وأضاف أن هناك خطة عمل استباقية وضعتها الأمانة استعدادا لموسم الأمطار الذي بدأ، حيث خصصت خطوطا هاتفية لخدمة العملاء وتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، ونقلها لفرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.