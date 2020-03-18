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720 جولة رقابية تعزز الإجراءات الوقائية في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران 720 جولة رقابية، استهدفت المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وذلك لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» ومنع انتشاره.

وتأتي الجولات الرقابية ضمن تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة.

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وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن عيبان أن الفرق الرقابية الميدانية نفذت جولات ميدانية للتأكيد على تطبيق قرار تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، وأخذ التعهدات على أصحابها للالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، كما تتواصل أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكيد على توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة.

وأشار إلى أن الأمانة والبلديات التابعة لها كثفت أعمالها في صيانة وتنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس، حيث يجري رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات، في الشوارع وتطهير الأرضيات والأسطح يوميا، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامتهم من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه، متمنية السلامة والصحة للجميع.