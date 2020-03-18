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خطة عمل احترازية تنظم عمل سوق الخضار بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القطيف

وضعت بلدية محافظة القطيف بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف موقتا، إذ أكد باعة أن العمل مستمر بشكل طبيعي ولم يحدث له أي تأثر.

وتتضمن الخطة تسهيل دخول وخروج الشاحنات الخاصة بتوريد الفواكه والخضار، وإنشاء سوق جملة موقتة للموردين تعمل من الساعة 1.30 ظهرا حتى الساعة 6.30 مساء، وتحديد وقت لفتح السوق أمام عامة المستهلكين من الأهالي والأفراد يكون من الساعة 5.00 صباحا وحتى 1.00 ظهرا.

موردو الجملة

وأوضح البائع، علي عبدالله الآجامي، أن المبيعات لم تتأثر بالوضع الراهن وبالخطة الاحترازية، حيث إنه يقوم بشراء بضاعته من الخضار والفواكه من موردي الجملة بالسوق وفق النظام المعمول به، وتتم عمليات البيع بيسر وسهولة، مشيرا إلى أن شاحنات بيع الجملة توجد من الساعة 1.30 ظهرا إلى الساعة 6.30 مساء.

وبين البائع، فاضل الحليلي، بأنه يخرج في الصباح الباكر ليجلب بضاعته من سوق الخضار المركزي بالدمام، حيث إن الخروج من المحافظة والعودة إليها مسموح لباعة الخضار بشرط إحضار السجل التجاري ووجود ناقلة مخصصة تتوفر فيها جميع الاشتراطات، مبديا تأييده للعمل بالخطة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومكافحته.

فيما أكد البائع، هاني العباس، أن جميع البضائع من الخضار والفواكه متوفرة بجميع أصنافها، مشيرا إلى أن سوق الجملة تتضمن حراجا للمنتجات المحلية من الساعة 5.00 إلى 10.00 صباحا، وحراجا آخر لموردي الجملة من خارج المحافظة من

الساعة 1.30 ظهرا إلى 6.30 مساء.

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وأفاد بائع الحشاش الخضراء، محسن آل هنيدي، بأن الحشائش متوفرة، والطلب عليها كما هو المعتاد، ولم يطرأ على أسعارها أي تغير، مؤكدا تأييده للعمل بالخطة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ثبات الأسعار

من جانبهم، أعرب عدد من المستهلكين ومرتادي السوق عن تأييدهم للخطة الاحترازاية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين ثبات الأسعار وتوفر جميع أصناف الخضار والفواكه.

وأكد عادل الجشي أن الأسعار لم تتغير عن السابق، وجميع أصناف الخضار والفواكه متوفرة ولله الحمد، مشيدا بجهود بلدية القطيف في تنظيم أعمال السوق وإجراء الخطة الاحترازية.

فيما قال ياسر الصدير، إنه قدم إلى السوق لشراء الفواكه والخضراوات ووجد جميع الأصناف متوفرة، منوها بترتيبات السوق التي تسير وفق نظام يحمي الجميع ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشار عبدالكريم آل غزوي إلى أن البضاعة متوفرة بالسوق، وعملية الشراء تتم كما هو المعتاد، دون أي معوقات، مقدما شكره للجهات المختصة على هذه الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تسهم في صحة وسلامة الجميع.

وقال حسين العيسى، ان تسوقه تم بشكله المعتاد بدون أي تأثر، حيث إن الوقت المحدد في الخطة الاحترازية للتسوق مناسب جدا، مشيدا بجهود الجهات المعنية في وضع الخطة الاحترازية واتخاذ الاجراءات الوقائية.

فيما أشادت منال سند الذوادي بنظام العمل بالسوق الذي يتم بشكل طبيعي وتوفر جميع أصناف الخضار والفواكه، معربة عن شكرها لبلدية المحافظة على متابعتها، وتكثيفها لأعمال التعقيم والنظافة في السوق.

من الخطة الاحترازية في خضار القطيف: