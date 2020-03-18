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أمور يمكنك ممارستها في منزلك خلال أزمة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

مع إغلاق المقاهي والأسواق وتعطيل المدارس يبرز على السطح سؤال: ماذا يمكن أن أفعل في المنزل؟

هناك عدد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها لتمضية الوقت وإبقاء نفسك مشغولا لتحقيق فوائد عدة، ومن ذلك:

خذ دروسا افتراضية

بينما قد لا يكون من المستحسن التجمع في فصل دراسي في الوقت الحالي بفضل قوة الإنترنت، لا تزال الفصول بجميع أنواعها متاحة. إن تعلم شيء جديد والتفكير النقدي طريقة رائعة، نظرا لأن عددا من مدارس اللغات الصغيرة في الولايات المتحدة وخارجها اضطرت إلى إغلاق الجلسات الشخصية. فكر في كيفية دعمها من خلال التسجيل في دروس اللغة الافتراضية.

ابدأ مشروعا حرفيا

في الماضي، هل فكرت في السؤال: ما هي هواياتك، لمجرد أنه ليس لديك الوقت للقيام بأي شيء لمجرد المصلحة؟

الآن قد يكون لديك بالفعل الوقت الكافي لممارسة هواية، لماذا لا تنظر إلى ساحة الفنون والحرف اليدوية؟ ابحث عن متجر صغير لتوريد الفنون والحرف اليدوية في منطقتك واشتر كل شيء ستحتاج إليه لإنشاء تحفة فنية. فكر في خيوط وإبر للحياكة أو مجموعات التطريز أو الدهانات واللوحات القماشية.

حل الألغاز وممارسة الألعاب

طريقة أخرى رائعة لتشغيل عقلك هي طريقة حل الألغاز، سواء كانت لعبة بانوراما تقليدية أو كتابا عن لعبة سودوكو، فإن الألغاز محفزة للغاية، ويمكن شراؤها من متاجر الألعاب المحلية.

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التمارين الرياضية

إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة ولكن لا يمكنك الوصول إلى فصل اليوجا أو صالة الألعاب الرياضية المفضلة لديك، فمن المحتمل أنك تعرف التحركات التي يمكنك القيام بها في المنزل، ومقاطع الفيديو والتطبيقات على YouTube يمكن أن تساعدك.

خبز أو طهو شيء خاص

ادخل الإنترنت وابحث عن وصفة جديدة وحاول أن تقدمها لأسرتك، وأشرك أفراد الأسرة معك في الأمر ليكون ذلك جهدا مشتركا.

بناء المكعبات

استخدم ليغو أو لبنات البناء لإنشاء تحفة حقيقية، اذهب إلى بناء أكثر تعقيدا، مثل الجسر، لإعطاء أطفالك المعلومات الداخلية عن الفيزياء الأساسية.

اقرأ كتبا

لديك متسع من الوقت لتغرق في قراءة الكتب ومناقشتها مع الآخرين، إن كنت لا تمتلك كتابا ورقيا فبإمكانك أن تجد كتبا الكترونية.

نظم بيتك، حياتك

فك خزانتك، أو تصفح الصور وملفات الكمبيوتر، وأخيرا علق تلك الصور، أو نظف الخزائن ومخزن العناصر التي لن تستخدمها أبدا.