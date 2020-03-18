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استكمال دورة الفرد الأساسي للنساء بالجوازات عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بدأت إدارة التدريب بالمديرية العامة للجوازات تنفيذ برامج التدريب عن بعد، وذلك انطلاقا من التوجيهات المتعلقة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة والمحافظة على الصحة العامة.

واستكمل مركز تدريب الجوازات دورة الفرد الأساسي (نساء) عن بعد، إضافة إلى عقد بعض الدورات التخصصية وكذلك الدورات الحتمية، والحتمية التنشيطية، باعتبارها شرطا أساسيا من شروط الترقية نظاما، والعمل جار حاليا لتنظيم بقية الدورات والبرامج وتحويلها على نظام التدريب عن بعد بما يحقق الأهداف المنشودة حرصا من المديرية على رفع مستوى الأداء