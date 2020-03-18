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انخفاض أعداد الوفيات بسبب التدخين السلبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

فيما يوجد نحو مليار مدخن على مستوى العالم، أفادت دراسة أجراها باحثون بالمركز الطبي بجامعة أمستردام بانخفاض أعداد حالات الوفاة في جميع أنحاء العالم التي يمكن أن ننسبها إلى التعرض للتدخين السلبي، ورغم ذلك يتوفى نحو 880 ألف شخص كل عام نتيجة للتدخين السلبي.

وذكرت الدراسة الجديدة أن عدد الأشخاص الذين يموتون جراء التدخين السلبي انخفض في عام 2016 مقارنة بعام 1990، ولكن معدل الوفيات بسبب التدخين السلبي لا يزال مرتفعا.