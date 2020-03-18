شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا
فيما يوجد نحو مليار مدخن على مستوى العالم، أفادت دراسة أجراها باحثون بالمركز الطبي بجامعة أمستردام بانخفاض أعداد حالات الوفاة في جميع أنحاء العالم التي يمكن أن ننسبها إلى التعرض للتدخين السلبي، ورغم ذلك يتوفى نحو 880 ألف شخص كل عام نتيجة للتدخين السلبي.
وذكرت الدراسة الجديدة أن عدد الأشخاص الذين يموتون جراء التدخين السلبي انخفض في عام 2016 مقارنة بعام 1990، ولكن معدل الوفيات بسبب التدخين السلبي لا يزال مرتفعا.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أعداد الوفيات بسبب التدخين السلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.