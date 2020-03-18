شكرا لقرائتكم خبر

استئناف الموسم يحسم مصير وديات أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

يحسم موعد استئناف الموسم في أوروبا الموقف النهائي للمباريات الودية الدولية التي كانت مقررة في مارس الحالي، وكذلك البطولات التي تأجلت كالدوريات المحلية، والبطولات القارية للأندية بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وأجل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الأول (يورو 2020) لمدة عام ليصبح من الممكن إقامة المباريات الودية الدولية المؤجلة.

ومن بين هذه المباريات تبرز مباراتا ألمانيا أمام إسبانيا وإيطاليا في 26 و31 مارس الحالي بمدريد ونورنبرج.

وذكر اليويفا أن «الملحق الفاصل لتصفيات يورو 2020 والمباريات الدولية الودية التي كانت مقررة أواخر مارس الحالي ستقام الآن طبقا لتقييم وضع الأجندة الدولية في أوائل يونيو المقبل».