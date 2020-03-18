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اليماحي يطالب بترقب معالجات الاتحاد السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طالب رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة الإماراتي لكرة القدم، ناصر اليماحي، بمراقبة الوضع في الدوريات العالمية والدوري السعودي وما سيتم فيها من إجراءات بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا، على أن تسير الرياضة في الإمارات على ذات الخطوات.

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وكان الاتحاد الإماراتي ورابطة المحترفين، قررا تعليق دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين لكرة القدم 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال اليماحي «من الصعب التكهن بما سيحدث، نتمنى أن تنتهي الأزمة بأسرع وقت وأن يتم استكمال بطولة دوري الخليج العربي بأسرع وقت ممكن».

وأضاف «مسألة استكمال الدوري قرار سابق لأوانه كون أن الأمور ستتغير حسب متغيرات الأحداث، يفترض أن نراقب الوضع في الدوريات العالمية، وكذلك الدوريات في المنطقة من حولنا، خاصة الدوري السعودي، ونسير في الخطوات نفسها التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص».