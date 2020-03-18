شكرا لقرائتكم خبر

تأجيل لقاءات الدوري الماسي للقوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أجل منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى اللقاءات الثلاثة الأولى لموسمه الذي كان من المقرر أن ينطلق في أبريل المقبل، بسبب المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبذلك سيتم إرجاء لقاءات الدوحة (17 أبريل) وشنغهاي (16 مايو)، ولقاء كان من المقرر في التاسع من مايو لمدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.

Advertisements

وأوضح المنظمون في بيانهم أمس أن قرار التأجيل اتخذ بعد تشاور وثيق مع اللجان المنظمة والسلطات المحلية والاتحادات الرياضية المنظمة.

وأفاد المنظمون عن تحديد 13 أغسطس موعدا جديدا للقاء شنغهاي، في حين ترك تحديد موعد جديد للقاءين الآخرين إلى وقت لاحق، مع التلميح إلى أنهما قد يقامان بعد اللقاء الختامي لموسم الدوري الماسي، المقرر في زيورخ السويسرية بين 9 و11 سبتمبر المقبل.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى فرض قيود واسعة عالميا على حركة التنقل والسفر، وإرجاء عدد من الأحداث الرياضية.