شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
اشتعلت أزمة بين السلطات التركية والسودانية، بعدما رفضت الأخيرة السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بالهبوط في مطار الخرطوم الدولي، مما اضطرها للعودة إلى إسطنبول وسط حالة من الغضب.
وقالت «العربية نت» إن عناصر الشرطة التركية تدخلت لإجبار 37 راكبا سودانيا على مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار إسطنبول، بسبب إصرارهم على العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة، حيث استعان طاقم الطائرة بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة بين تركيا والخرطوم بسبب طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.