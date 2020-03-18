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أزمة بين تركيا والخرطوم بسبب طائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اشتعلت أزمة بين السلطات التركية والسودانية، بعدما رفضت الأخيرة السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بالهبوط في مطار الخرطوم الدولي، مما اضطرها للعودة إلى إسطنبول وسط حالة من الغضب.

وقالت «العربية نت» إن عناصر الشرطة التركية تدخلت لإجبار 37 راكبا سودانيا على مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار إسطنبول، بسبب إصرارهم على العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة، حيث استعان طاقم الطائرة بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة.