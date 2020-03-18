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صمت وذعر يخيمان على ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالمبور

شهدت شوارع كوالالمبور حالة صمت غريب أمس، حيث بدأت إغلاقا جزئيا في البلاد مدته أسبوعين، بهدف التغلب على الزيادة الأخيرة المرعبة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي وصلت إلى ما يقرب من 800 حالة.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي تم الاعلان عنها مساء الأول، ومن المقرر أن تظل سارية حتى 31 من مارس، حظر دخول الزائرين الأجانب، وإغلاق أغلب الشركات، باستثناء «الخدمات الأساسية».

وفي داخل «بافيليون»، وهو أحد أفخم مراكز التسوق في المدينة، تم إغلاق معظم المتاجر، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات، كما تم منع الزبائن من تناول الطعام داخل المطاعم.