تعقيم 250 موقعا بكورنيش وحدائق الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
كثفت بلدية محافظة الخبر أعمال الرش والمكافحة والتعقيم في 250 موقعا للمحافظة على الصحة العامة وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد، شملت الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق والمتنزهات.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن البلدية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الفيروس، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة ولضمان وقاية وسلامة المجتمع، من خلال تعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، وكذلك الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات، كما كثفت البلدية الرقابة على مسلخ الخبر من خلال زيادة التعقيم والتأكيد على النظافة العامة للمسلخ منذ دخول الذبيحة حتى تسلمها والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير المعقمات للمستهلكين بالمسلخ.
وأشاد الزايدي بتفاعل عدد من المجمعات التجارية ومراكز التسوق بالخبر من خلال قيامها بأعمال الرش والتعقيم بعد إغلاقها احترازيا، وذلك ضمن إجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدا أن ذلك يساهم في تعزيز مستوى السلامة من خلال تعقيم مراكز التسوق، مؤكدا أن البلدية مستمرة بحملات الرش والتعقيم للشوارع والأحياء والأسواق بشكل يومي.
أعمال الرش والتعقيم شملت:
- 81 حديقة وألعابا للأطفال
- 20 ألف برميل وحاوية نفايات
- أماكن التجمعات
- دورات المياه العامة
- مسلخ الأهالي
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