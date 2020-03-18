ضبط مستودع يحتوي على بضائع غير صالحة في عرعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عرعر
تمكنت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس من ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي بلغت نحو 4 أطنان ومحفوظة بطريقة عشوائية، وذلك خلال جولاتها الرقابية.
وأضحت أمانة الحدود الشمالية أنه تم تحرير محضر بكافة المضبوطات، تمهيدا لمصادرتها وإتلافها حسب الطرق المتبعة، مبينة أنها ستكثف الجولات التفتيشية الرقابية، التي تهدف للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.
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