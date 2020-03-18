السعودية | محمد بن سلمان وميركل يبحثان مكافحة كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وجرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.
واستعرض ولي العهد السعودي والمستشارة الألمانية، الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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