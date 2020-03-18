- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في النادي.
وكان النادي كشف يوم السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.
وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.
وقال البيان: هناك 15 حالة إيجابية؛ ثلاث منها من الفريق الأول في ألافيس، وسبع من أفراد الجهاز التدريبي، لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة في النادي، هناك خمسة موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس، قرر النادي الخضوع للفحوص طبقًا للمسؤولية التي يتحلّى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات هي أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة.
وتابع: هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض.
وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.
نادٍ إسباني يعلن إصابة 15 من أعضائه بـ"فيروس كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-18
أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في النادي.
وكان النادي كشف يوم السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.
وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.
وقال البيان: هناك 15 حالة إيجابية؛ ثلاث منها من الفريق الأول في ألافيس، وسبع من أفراد الجهاز التدريبي، لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة في النادي، هناك خمسة موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس، قرر النادي الخضوع للفحوص طبقًا للمسؤولية التي يتحلّى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات هي أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة.
وتابع: هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض.
وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:55 PM
أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في النادي.
وكان النادي كشف يوم السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.
وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.
وقال البيان: هناك 15 حالة إيجابية؛ ثلاث منها من الفريق الأول في ألافيس، وسبع من أفراد الجهاز التدريبي، لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة في النادي، هناك خمسة موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس، قرر النادي الخضوع للفحوص طبقًا للمسؤولية التي يتحلّى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات هي أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة.
وتابع: هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض.
وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.
، نادٍ إسباني يعلن إصابة 15 من أعضائه بـ"فيروس كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ إسباني يعلن إصابة 15 من أعضائه بـ"فيروس كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.