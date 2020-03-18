محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا علّق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كافة الأنشطة داخل النادي، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-). وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء، وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو". كما أكّد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي، أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت. ووجّه بيريز في خطابه رسالةً لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربًا عن تعاطفه الشديد.فيروس كورونا الجديد

بخطاب من رئيس النادي.. ريال مدريد يعلّق كافة الأنشطة الرياضية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-18 علّق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كافة الأنشطة داخل النادي، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-). وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء، وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو". كما أكّد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي، أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت. ووجّه بيريز في خطابه رسالةً لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربًا عن تعاطفه الشديد. Advertisements 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:47 PM اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:44 PM ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا علّق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كافة الأنشطة داخل النادي، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-). وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء، وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو". كما أكّد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي، أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت. ووجّه بيريز في خطابه رسالةً لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربًا عن تعاطفه الشديد.

، بخطاب من رئيس النادي.. ريال مدريد يعلّق كافة الأنشطة الرياضية ،

المصدر : الخليج 365

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