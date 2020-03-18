شكرا لمتابعة خبر عن ضبط منشأة تخزن أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة تخزن أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية.

وتم مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

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كمت تحذر وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.