شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء عملاء مجموعة الشايع التجارية من قسط مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قرر رجل الأعمال سليمان ساير الشايع، تأجيل قسط هذا الشهر الموافق 2020/3/25م لجميع عملاء مجموعة الشايع التجارية. قرر رجل الأعمال سليمان ساير الشايع، تأجيل قسط هذا الشهر الموافق 2020/3/25م لجميع عملاء مجموعة الشايع التجارية. وجاء ذلك للتخفيف على المواطنين لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد. وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية في الوقوف مع قرارات ولاة الأمر، مما دفعت مجموعة الشايع تفكر في تخفيف أعباء المصاريف على العملاء.

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