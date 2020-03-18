بالفيديو.. شاب يتخلى عن وظيفته من أجل فكرة مشروع فتحول إلى مالك متجر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث الشاب عبدالله جميل، عن تجربته في تنفيذ مشروع بمبلغ زهيد. تحدث الشاب عبدالله جميل، عن تجربته في تنفيذ مشروع بمبلغ زهيد. وأوضح خلال برنامج «سيدتي»، أنه ضحى بوظيفته من أجل فكرة المشروع الذي بدأه بمبلغ زهيد؛ فأصبح صاحب متجر ناجح. وقال الشاب البالغ ٢٧ عاما، إن فكرته بدأت ببيبع إكسسوارات بسيطة تخص الهواتف الذكية، لمن حوله، وتحول المشروع إلى متجر، والآن يحب دخول المشاريع بشكل عام بعد نجاح تجربته. وأكد أن تجربته لم تكن سهلة حيث تخللها العديد من الصعوبات، إلا أن تصميمه ساعده في النجاح والوصول إلى ما هو عليه الآن.

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