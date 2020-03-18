شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فرحان الجعيدي يكشف تأثيرات الحجر الصحي على البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏حلل الدكتور فرحان الجعيدي، الأكاديمي بجامعة الملك سعود، بعض صور الأقمار الصناعية. ‏حلل الدكتور فرحان الجعيدي، الأكاديمي بجامعة الملك سعود، بعض صور الأقمار الصناعية. وكشف خلال برنامج «سيدتي» إلى أنها توضح انخفاض نسبة التلوث البيئي مؤخرا بعد عمليات الحجر الصحي بسبب ‎كورونا. وأوضح ‏الدكتور فرحان الجعيدي، أن الحجر الصحي العالمي بسبب ‎كورونا، كان له أثر كبير على البيئة بشكل إيجابي.

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