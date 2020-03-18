الملكية الفكرية تعمل على تفعيل إجراءات " استثنائية " لدعم عملائها من الشركات والأفراد

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): أعلنت الهيئة أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عزمها على دراسة تقديم استثناءات لدعم عملائها من الشركات والأفراد وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية تتمثل في المهل الزمنية لمقدمي الطلبات الذين لديهم عائق باستكمال المتطلبات وفق المهل النظامية المنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية المحلية في كافة المجالات التي تقدمها من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية تمكين الملكية الفكرية عطفاً على ما يشهده العالم من انتشار لفايروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة، أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة من هـــــنـــــا للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وللبلاغات والشكاوى عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل من هــــنـــا والرقم المباشر للهيئة 920021421.

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