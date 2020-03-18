شكرا لمتابعة خبر عن وقاية يوضح حقيقة رابط الاستبيان المتداول على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) ماتم تداوله بشأن رابط الاستبيان المنشور عبر الرسائل القصيرة و حسابات التواصل الاجتماعي. نفى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) ماتم تداوله بشأن رابط الاستبيان المنشور عبر الرسائل القصيرة و حسابات التواصل الاجتماعي. وقال المركز عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إن ماتم تداوله بشأن رابط الاستبيان المنشور عبر الرسائل القصيرة و حسابات التواصل الاجتماعي لدراسة وعي المجتمع لمواجهة كورونا رابط وهمي. وأضاف كما نود إفادتكم بأننا نعمل على الخلل الناتج عن كثافة الدخول على الموقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقاية يوضح حقيقة رابط الاستبيان المتداول على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.