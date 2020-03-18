شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح إمكانية تجديد السيارة دون فحص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت إدارة المرور ‏على الرسائل المتداولة بشأن تجديد السيارة دون الفحص الدوري. علقت إدارة المرور ‏على الرسائل المتداولة بشأن تجديد السيارة دون الفحص الدوري. وأكدت أنه لا صحة للرسالة المتداولة، ويتم الفحص الدوري يعمل كالعادة ولم يتم اغلاقه.

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