شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تلغي اختبارات أعمال السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة التعليم إلغاء اختبارات أعمال السنة واستبدلتها بالتقويم المستمر وكتابة التقارير والواجبات المنزلية. قررت وزارة التعليم إلغاء اختبارات أعمال السنة واستبدلتها بالتقويم المستمر وكتابة التقارير والواجبات المنزلية. وقال الدكتور وافي ابن عبدالله خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاختبارات النهائية سيجري استبدالها بخيارات. وأضاف أن من هذه الخيارات: عروض الباوربوينت والواجبات المنزلية والاختبارات الشفوية والقصيرة والبحوث وغيرها، وذلك في حال استمرت الأزمة لشهر رمضان.

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