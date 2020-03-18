شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تسبب في شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.