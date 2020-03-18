شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة توضح تفاصيل المقطع المتداول لأغنام هزيلة تدخل أحد المسالخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت أمانة المدينة تفاصيل حول مقطع الفيديو المتداول لأغنام هزيلة تدخل أحد المسالخ.

وأضافت أمانة المدينة في بيان لها: " إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أغنام هزيلة تدخل أحد المسالخ بالمدينة، تود أمانة منطقة المدينة المنورة إيضاح مايلي " .

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وأوضحت أمانة المدينة: " بالرجوع إلى كاميرات التسجيل والمراقبة في المسلخ المشار إليه في المقطم تبين أن الطبيب البيطرى رفض السماح بدخول الأنعام إلى منطقة التذكية، وعلى الفور تم إخراج تلك الأنعام من المسلح حسب الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات " .

ولفتت: " التأكيد على أن جميع الأنعام التي تحضر إلى المسالخ ونقاط الديح يتم الكشف عليها ظاهريا من قبل كادر متخصص من الأطباء البيطريين " ، موضحا: " تتابع الأمانة مستوى تقيد المسالخ ونقاط الذبح بتنفيذ الاشتراطات المحددة من قبل الجهات المختصة بما في ذلك ضمان عدم ذبح الأنعام المريضة أو الهزيلة " .

وأردفت: " يتم مراقبة الأداء داخل المسالخ ومتابعة كافة الاجراءات من خلال كاميرات المراقبة يهدف التأكد من تهيئة المسالخ ومتابعة حالات الذبح داخلها ويتم تطبيق أقصى العقوبات والجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية " ، متابعة: " تود الأمانة طمانة المواطنين والمقيمين بأن سلامة وجودة الغذاء المقدم لهم يأتي في مقدمة أولويات أمانة المنطقة " .