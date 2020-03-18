شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمال يقسمون الغاز بين الأسطوانات ويبيعونها للناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قام مواطن بالاحتيال على بعض الناس في المدينة المنورة، خلال بيع أسطوانات الغاز. قام مواطن بالاحتيال على بعض الناس في المدينة المنورة، خلال بيع أسطوانات الغاز. ووثق ‏مواطن عملية غش، من خلال فيديو تم نشره على موقع «تويتر»، تثبت قيام عمال في محل الغاز بالمدينة المنورة، حيث يقوم العامل بتقسيم الغاز بين الأسطوانات ويبيعها للمواطنين في الحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمال يقسمون الغاز بين الأسطوانات ويبيعونها للناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.