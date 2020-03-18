شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم يوسف ينهار داخل المحكمة ويتوسل للقاضي بوقف النشر الإعلامي بالقضية.. خارت قواه وخسر جميع أوراقه.. شاهد كيف جاءه الرد؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت الإعلامية الإماراتية بسمة الجندلي بأنه تم تأجيل محاكمة الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف إلى جلسة 31 مارس للدفاع وللمرافعة.

وقالت “الجندلي” التي تأتي ضمن عددا من المواطنين اتهمهم وسيم بسبه وقذفه والتحريض عليه، في تغريدة لها رصدتها إن “محامي وسيم ادعى بالحق المدني على محامينا الذي رفع قضية ضد وسيم بتهمة إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية”

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من جانبها أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن محكمة جنايات أبوظبي عقدت، أمس، الجلسة الثانية لقضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تأجيل القضية للاطلاع وتقديم طلبات من قبل دفاع المتهم.

وانهار وسيم يوسف خلال الجلسة واضطر للتراجع عن رغبته السابقة بعدم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحضر معه محامٍ، فيما تضامن مع المدعي بالحق المدني “الشاكي” نحو 12 محامٍ، وتم تسجيل أسمائهم جميعاً في محضر الجلسة.

وشهدت الجلسة بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية توجيه دفاع المتهم عدة أسئلة للشاكي شملت طلب إيضاح الضرر الذي وقع عليه من المتهم ودفعه لرفع الدعوى القضائية، وكيف تحصل على المستندات التي قدمها إلى هيئة المحكمة بغرض إدانة المتهم، وما إذا كان قد تابع جميع برامج المتهم التي يقدمها في وسائل الإعلام، وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب محامي وسيم يوسف بوقف النشر الإعلامي في القضية، فيما التفتت هيئة المحكمة عن هذا الطلب.

وأشار الشاكي، إلى استناده في شكواه على التغريدات مما كتبه المتهم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقتطفات من برنامجه التلفزيوني والتي بثها أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي وجميعها تطعن في السنة.

واستشهد الشاكي كمثال لإحدى التغريدات للمتهم والتي جاء فيها “بيننا دواعش ولكنهم لا يملكون سلاحاً، يتشابهون مع الدواعش في الوصاية على المجتمع، ولو ملكوا السلاح لكانوا أشد من داعش، فقد اتفقوا في أفكارهم”، مضيفاً إن التغريدات نعتت فئة من المجتمع بأنهم متشددين وظلاميين على عكس ما قال به المتهم في الجلسة السابقة من المحاكمة بأنه كان يقصد تنظم داعش الإرهابي، والإخوان.

وقال الشاكي: “المتهم بتلك التغريدة وغيرها يقصد فئة من المجتمع الإماراتي لأن هناك فيديوهات ومقاطع جديدة تثبت أنه كان يقصد قطاع عريض من المجتمع”.

وبين الشاكي أنه تابع بعض حلقات المتهم على التلفاز إضافة على مقاطع الفيديو المقتبسة من برنامجه التلفزيوني التي بثها المتهم على حسابه، مشيراً إلى أن ردة فعل المتابعين جاءت غاضبة لأنه يتم الطعن في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية بدليل أن المتهم ذاته أقر عدة دعاوى جزائية ضد بعض من قاموا بالرد على تغريداته وعددهم 19 شخصاً.

وفي نهاية الجلسة، قدم الشاكي والدفاع الحاضر معه مذكرة بالإدعاء المدني سلم صورتها للنيابة العامة، ودفاع المتهم، انتهى فيها إلى إلزام المتهم بالتعويض عمما لحقه من ضرر بمبلغ 51 ألف دهم على سبيل التعويض المؤقت.

وقدم دفاع المتهم مذكرة انتهى فيها بطلب منحه أجلاً للاطلاع وتقديم طلباته ودفاعه وبطلب الحكم بإلزام الشاكي بدفع مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت ضمانة بأنه أصابه ضرر من الاتهام الكيدي من قبل الشاكي.

في صفعة قوية جديدة للداعية الإماراتي وسيم يوسف تثبت أنه أصبح كارتا محروقا لدى ابن زايد، أكدت الإعلامية الإماراتية بسمة الجندلي أوائل مارس الجاري إصدار المحكمة حكما ببراءة جميع المتهمين الذين ادعى عليهم وسيم واتهمهم بسبه وقذفه.

وقالت “الجندلي” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً والحمد لله رب العالمين.”