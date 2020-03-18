بسبب كورونا .. “ساما” ترفع حد الشراء لخدمة “مدى أثير” بدون الرقم السري إلى هذا المبلغ!

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أصدرت اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعميماً؛ لكافة البنوك لاتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به؛ لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) “مدى أثير”.

وقالت المؤسسة إن هذا سيتم على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب، الذي يبلغ 300 ريال.

وفي بيانٍ للمؤسسة، قالت إنه بموجب التعميم؛ ستعمل البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع المدفوعات السعودية؛ اعتباراً من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020م على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي إلى حين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لخدمة “مدى أثير”.

ويأتي هذا القرار؛ في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت (ساما) في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) وبما يساهم في المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني.





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