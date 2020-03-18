10 فواكه تعزز المناعة وتكافح العدوى

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تحتوي الفواكه على عناصر غذائية مهمة تعود بالفائدة على صحة الإنسان، إذ تمده بالطاقة والنشاط والحيوية وتقيه من الأمراض البسيطة والمستعصية.

وصرحت استشارية التغذية الدكتورة عبير محمد لـ”المواطن“، أن الفواكه تحتوي على مواد تقي من الأمراض وتقوي مناعة الجسم لاحتوائها على الفيتامينات والألياف موضحة أن جهاز المناعة هو الجهاز المسؤول عن مواجهة المواد والكائنات المختلفة التي تسبب الأمراض للإنسان، ولذلك فإن الحفاظ على جهاز المناعة وتدعيمه هو أحد الأمور المهمة التي يجب أن يعتني بها الإنسان.

وأوضحت أن هناك ١٠ فواكه لها دور إيجابي في تعزيز الجهاز المناعي ومواجهة الأمراض ومنها:

أولًا: الرمان الذي يعتبر من الفواكه التي يساعد تناولها على حماية الجسم من المشكلات الصحية نظرًا لمساعدته للجهاز المناعي على حماية الجسم من الأمراض المختلفة، حيث يحتوي الرمان على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تعزز من وجود أكسيد النتريك الذي يحمي الجسم من الأمراض.

ثانيًا: البطيخ أو ما يعرف لدينا بالحبحب، فالبطيخ كغيره من الفواكه يعد غنيًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، ولكن ما يميزه هو غناه بمركب يسمى اللايكوبين الذي يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم من ضمنها التقليل من الالتهاب في الجهاز التنفسي.

ثالثًا: الجوافة وتعد من أغنى الفواكه بفيتامين سي الذي يعد من أهم الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة، والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، كما تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات أكسدة وهي أيضًا مفيدة لتقوية جهاز المناعة ومكافحة السرطان، الأمراض المناعية، والضمور البقعي، والتهابات المفاصل، وألزهايمر، وأيضا تأخر ظهور علامات الشيخوخة.

رابعًا: الفراولة ولها دور كبير في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض والعدوى المختلفة كالوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، والسرطان، ومشاكل القلب وتصلب الشرايين، والضمور البقعي، والاضطرابات المعرفية كألزهايمر، لاحتوائها على فيتامينات “C”،”E”، ومضادات الأكسدة.

خامسًا: البرتقال الغني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، كما أن لونه البرتقالي المميز يجعله غنيًا بالبيتا كاروتين وهو أحد مركبات فيتامين أ الذي يساهم في تعزيز قوة الإبصار، كما يساعد على تقوية الأعصاب والعضلات وتقوية جهاز المناعة.

سادسًا: الكيوي الذي يحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تعطيه هذا اللون الأخضر ما يساهم في مكافحة العدوى والأمراض المختلفة وتقوية المناعة.

سابعًا: التفاح الذي يتميز باحتوائه على مضادات الأكسدة النباتية المفيدة لتقوية جهاز المناعة، ويوصف بالغذاء المعجزة، إذ إنه يعتبر غنيًا بمضادات الأكسدة، والألياف، والفيتامينات.

ثامنًا: البابايا وهي فاكهة استوائية غنية بفيتامين “إي” وتعمل على تعزيز وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب والحماية من الإصابة بالسرطان.

تاسعًا: العنب الأسود وهو غني بالأنثوسيانين التي تعمل كمضادات قوية للأكسدة في الجسم، وتناول العنب الأسود يعمل على زيادة نسبة مضادات الأكسدة في الخلايا المناعية.

عاشرًا: الموز، الفاكهة المفضلة عند الصغار والكبار، بسبب مذاقها الحلو اللذيذ، بالإضافة للفائدة الغذائية فيها، فالموز يعتبر وجبة أساسية للأطفال، يحتوي على جميع العناصر التي تفيد الجسم، ويقوي المناعة عند الأطفال، لاحتوائه على الألياف المغذية لجسم الطفل، المغنيسيوم والكالسيوم اللذين يدخلان في بناء العظام وتكوين الأسنان، وله دور كبير في إمداد الطفل بالطاقة والحيوية والنشاط، ويعتبر الموز منشطًا لهرمون السعادة والذي يشعر الطفل بالراحة فيتمتع بساعات نوم أطول، ينصح بأكله كل يوم، بمقدار حبة واحدة كي لا يصاب الطفل بالإمساك، ويمكن تناوله على شكل عصير وقد يمزج بالحليب، وقد يؤكل عن طريق المضغ للتمتع بجميع فوائده.

ودعت د. عبير جميع أفراد الأسرة وخصوصًا الأطفال بالحرص على تناول الفواكه يوميًا لفوائدها على الصحة وقيمتها الغذائية.

