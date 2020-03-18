الجوازات توجّه باستخدام 4 منصات للحصول على خدماتها

وجّهت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى استخدام (4) منصات الكترونية للحصول على خدماتها، وذلك حفاظًا على صحة الجميع، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

قالت مديرية الجوازات عبر تويتر: سعيًّا لتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه صحة المواطنين والمقيمين والزائرين؛ يمكنك استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة عن بُعد عبر منصات (أبشر، أبشر أعمال، أبشر حكومة، مقيم)؛ لإنجاز المعاملات من خلال تطبيق الجوازات «حول-عالتقنية».

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