«حماية المستهلك» توضح أنواع كمامات «كورونا» واستخداماتها

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الأنواع المستخدمة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت «حماية المستهلك»، إنفوجرافًا، أوضحت من خلاله أن الكمامات عبارة عن (3) أنواع، الأولى بطبقتين، والثانية بثلاث طبقات، والثالثة من نوع (N95).
وقالت: «يكفي استخدام الشخص للكمامة العادية، ذات الطبقتين أو الثلاث، ولا توجد حاجة لاستخدام النوع (N95)؛ لأنها مخصصة للاستخدامات الصحية من قبل الممارسين الصحيين، لافتة إلى أنه يتم استخدام الكمامات في حالة الإصابة بعدوى تنفسية مثل الكحة والعطاس، أو إذا كنت تخالط شخصًا مريضًا».
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