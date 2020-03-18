بالفيديو.. الدوريات الأمنية تمنع المواطنين من التخييم في رفحاء

تداول مغردون مقطع فيديو أظهر الدوريات الأمنية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أثناء قيامها بمنع المواطنين من التجمع في المخيمات، ودعوتهم للمغادرة فورًا، ضمن الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع الجهات ذات الصلة في المملكة، للوقاية الاستباقية من فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين.
ويُظهر الفيديو الدوريات الأمنية، أثناء التنبيه على المواطنين بمنع التجمع في المخيمات.
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