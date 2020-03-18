«الربيعة» يتفقد مركز القيادة والتحكم بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية؛ حيث تابع سير العمل في المركز والإجراءات المتخذة بشأن فيروس كورونا في كل المنشآت الطبية بالمنطقة.

وقدم الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر؛ لضمان سلامة الوطن والمواطن من كل الأمراض والأوبئة الصحية.

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