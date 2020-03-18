بالصور.. عملية ناجحة بمستشفى حفر الباطن المركزي تعيد السمع لمريضة‬

أسهم الفريق الطبي المختص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي من إعادة السمع لمريضة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد معاناة طالت عامًا؛ بسبب وجود التهاب حاد بالأذن الداخلية سبب لها فقد السمع واضطرابات بالتوازن وضرر في الأجزاء الداخلية لقوقعة الأذن.

وقرر الفريق الطبي إجراء زراعة القوقعة في الأذن اليسرى رغم صعوبتها بسبب بعض التكلسات والتليفات التي ظهرت بالأشعة والموجودة في القوقعة، وتكللت بالنجاح وغادرت بحالة صحية جيدة مع قدرتها على السمع وتطورها في التخاطب؛ بسبب وجود مخزون لغوي «اللغة المنطوقة» وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي أطلق مؤخرًا برنامج زراعة القوقعة «الغرسات الإلكترونية السمعية للقوقعة»، والتي تتكون من جزأين داخلي وهو عبارة عن سلك صغير مصنوع من التيتانيوم يوصل بالأذن الداخلية ينتهي بجزء مغناطيسي يوضع تحت الجلد لربطه بالجزء الخارجي وهو معالج صوتي «سماعة القوقعة» يلتقط الأصوات عن طريق الميكروفون الصغير ثم يعالجها حتى يستطيع الزارع سماعها وفهمها.

وتعد تلك العملية من الخدمات النوعية والتخصصية ذات الأثر الكبير في حياة المريض فهي تعينه على استعادة حاسة السمع ودمجه في المجتمع.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

فريق طبي ينهي معاناة طفلة من «التفاف بالوجه» بحفر الباطن

«صحة حفر الباطن»: 7 تدابير شخصية تساعد على الوقاية من كورونا

بالفيديو.. مشهد صادم لضحايا كورونا يصارعون الموت بمستشفى إيطالي