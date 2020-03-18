إنفو جراف.. «الصحة» توضح الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي

أوضحت وزارة الصحة الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

ونشرت الوزارة عبر تويتر «إنفو جرافيك» توعوي، تضمن عرضًا لتلك الإرشادات، ومنها، ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائمًا من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

ووفق الوزارة، يجب عدم مخالطة أي أحد والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة الآخرين في أدوات الطعام، وذلك باستخدام صحون ورقية لمرة واحدة، وأن يكون التواصل مع الناس عن بعد عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والارشادية من الصحة تواصلًا للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارًا للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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