بالصور.. أبناء الشرقية يطلقون مبادرة «بالتوعية نقدر» بشأن الوقاية من فيروس كورونا

أطلقت مجموعة من الإعلاميين والمؤثرين، عبر السوشيال ميديا بالمنطقة الشرقية، حملة «بالتوعية نقدر»؛ لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

تأتي هذه الحملة، في ظل جهود كل أجهزة الدولة لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، التي تتضمن التعريف بالمرض، وطرق انتقال العدوى، وكيفية الوقاية منه، والتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصحيّة بين الأقارب والأصدقاء.

واستهدفت الحملة العمالة الأجنبية العاملين على أرض الميدان؛ بإرشادهم إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادر رسمية بأخطار هذا الوباء، وكيفية الحماية من انتقال العدوى لهم، أو توخّي الحذر من نقلهم الفيروس للقريبين منهم.

وكان التركيز المبدئي للحملة، على توعية ما بين 30 و50 عاملًا يوميًا، إلا أن العدد وصل إلى 1860 عاملًا تلقوا توعية وافية عن هذا الوباء خلال 6 أيام، فيما تلمّست الحملة قبولًا واسعًا من الشريحة المستهدفة.

ويرجع تركيز الحملة على شريحة العمالة البسيطة؛ كونهم لم تصلهم طرق الوقاية من الفيروس؛ بسبب إجادة اللغة العربية، بالإضافة إلى عدم تمكّنهم من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لانشغالهم أو لمزاولتهم مهام عملهم الميدانية.

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