الحصيني: هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

توقَّع الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار رعدية على 4 مواقع، عصر اليوم الأربعاء.

ولفت الحصيني، عبر تويتر، إلى هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية وشرق عسير، وعلى وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وتمتد إلى جنوب العراق.

وفي تغريدة سابقة، قال الحصيني، أمس الأربعاء: متوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة (من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء)، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة ونجران والقصيم والحدود الشمالية والجوف، ودول الخليج.

وأشار «الحصيني»، إلى أن الحالة الممطرة يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة، ثم تعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية في بعض مدن المملكة.

كما توقَّع نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق، وأن ترافق الأمطار عواصف رعدية وحبات برد.

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