أمير الجوف يجتمع بأعضاء غرفة العمليات المشتركة «عن بُعد»

عقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اجتماعًا عن بُعد من مقر إقامته بمدينة سكاكا، مع رئيس غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية.

وأكَّد الأمير في مستهل الاجتماع، الذي عقده عن بُعد، أن ذلك الأجراء يأتي تطبيقًا للتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

واستمع أمير المنطقة من الدكتور الشهراني لشرح عن أعمال غرفة العمليات المشتركة؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة، كما استعرض جهود اللجنة التي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية في الأسواق والأماكن العامة، ودور الإيواء وتدريب موظفي الاستقبال فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها.

وأكَّد أمير منطقة الجوف، خلال الاجتماع، تنفيذ ما أصدرته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإقفال جميع المحلات والأسواق التي تنطبق عليها قرارات الإقفال.

ووجَّه أمير منطقة الجوف، رسالة شكر وتقدير لمنسوبي الصحة ومن يعملون في الخطوط الأمامية لما يقومون به من جهود لمكافحة الفيروس، وفي نهاية الاجتماع أكد استمرار أعمال غرفة العمليات المشتركة بصفة مستمرة، وعقد الاجتماع معه بشكل دوري وعند الحاجة.

ودعا الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يرفع هذا الوباء عن الجميع.

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