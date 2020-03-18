اصطدام 3 شاحنات على طريق الحرمين في جدة

أعلن المركز الوطني للعميات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مروري على طريق الحرمين، نتجت عنه إصابة، تم نقلها إلى المستشفى.
وقال المركز عبر تويتر: اصطدام ثلاث شاحنات عل طريق الحرمين في محافظة جدة، نتج عنه إصابة شخص، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، ونقلت المصاب إلى المستشفى.
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