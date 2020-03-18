بالصور.. «الحرس الوطني» تبدأ توعية منسوبيها بالقطاع الغربي بشأن كورونا

للوقاية من فيروس كورونا تنضم حملة توعوية لزيارة وحدات القطاع الغربي.
بدأت الشؤون الصحية بالحرس الوطني صباح بالتعاون زيارتها الأولى في مقر وكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، للقيام بحملة توعوية تثقيفية عن الوقاية من فيروس كورونا الجديد؛ لتوعية منسوبيها العسكريين والمدنيين .
جاء ذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والمراسم بالقطاع الغربي، واشتملت الحملة على التعريف بأھم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، طريقة التعامل في حال الاشتباه، انطلاقًا من مهام الشؤون الصحية بالوزارة في التوعية وتسخير كوادرها؛ لتثقيف جميع منسوبيها بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه.
من جهته أكدت الشؤون الصحية بالحرس الوطني، أن الحملة ستستمر على كل وحدات الحرس الوطني بجدة ولمدة أسبوعين مقبلة .
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