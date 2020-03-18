السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند يستقبل عدداً من المواطنين الموجودين في مدينة نيودلهي



نيودلهي 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود بن محمد الساطي، في مقر سفارة المملكة بنيودلهي أمس، عدداً من المواطنين الموجودين في مدينة نيودلهي.

ورحب السفير الساطي في بداية الاستقبال بالمواطنين، موضحاً لهم أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي أعلنتها السلطات الهندية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

كما زار السفير الساطي، عدداً من المواطنين السعوديين في مقر إقامتهم بنيودلهي، واطمأن على أوضاعهم وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية المعلنة من قبل السلطات المحلية للحد من انتشار الفايروس والمحافظة على صحتهم، مؤكداً حرص السفارة على التواصل المستمر معهم والاستجابة لطلباتهم والاطمئنان على أحوالهم.

وقد أعرب المواطنون، عن اعتزازهم وفخرهم بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية

// انتهى //

19:50ت م

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نيودلهي 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود بن محمد الساطي، في مقر سفارة المملكة بنيودلهي أمس، عدداً من المواطنين الموجودين في مدينة نيودلهي.ورحب السفير الساطي في بداية الاستقبال بالمواطنين، موضحاً لهم أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي أعلنتها السلطات الهندية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.كما زار السفير الساطي، عدداً من المواطنين السعوديين في مقر إقامتهم بنيودلهي، واطمأن على أوضاعهم وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية المعلنة من قبل السلطات المحلية للحد من انتشار الفايروس والمحافظة على صحتهم، مؤكداً حرص السفارة على التواصل المستمر معهم والاستجابة لطلباتهم والاطمئنان على أحوالهم.وقد أعرب المواطنون، عن اعتزازهم وفخرهم بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين في الداخل والخارج.// انتهى //19:50ت م0184

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