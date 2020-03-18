

القاهرة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم تأجيل جميع مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة وخارجها خلال شهري مارس وأبريل 2020 كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أنه في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي يوم 11 مارس الجاري أن " فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يمكن وصفه بأنه "جائحة" وفي إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السيدات والسادة الموظفين بالأمانة العامة للجامعة العربية وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال رصد أي أعراض محتملة بشكل دقيق وسريع، قامت الأمانة العامة بتوجيه من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالإجراءات التالية:

أولاً: العمل بنصف قوة العمل العادية بالتناوب اليومي.

ثانياً: تأجيل جميع مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة وخارجها خلال شهري مارس وأبريل.

ثالثاً: تعديل مواعيد العمل لتكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً.

رابعاً : وقف العمل بنظام بصمة اليد على أن يتم استبداله بنظام التوقيع على الكشوف للحضور والانصراف الخاصة إلى حين تزويد الأمانة العامة بالأجهزة الخاصة ببصمة الوجه.

خامساً: تعقيم مبنى الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية واستخدام وسائل تنظيف اليدين المعتمدة من الوزارة وتوزيعها على جميع الأماكن بالمبنى.

// انتهى //

19:50ت م

0183





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية تقرر تأجيل مواعيد اجتماعاتها خلال شهري مارس وأبريل بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.